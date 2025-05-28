身兼中央港澳工作領導小組副組長 王毅29日訪港3天

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（中央社台北28日電）香港01報導，中國外交部長王毅將提前1天於29日抵達香港訪問3天，30日依計劃出席「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式，當晚並將與出席簽署儀式國際調解機構代表及香港特首李家超等人共進晚宴，預定31日離港。

根據報導，王毅身兼中共中央港澳工作領導小組副組長，使他在香港的行程受到關注。王毅上一次前往香港是在2022年6月30日，陪同中國國家主席習近平出席香港主權轉移中國25週年慶祝活動。

報導指出，在前往香港之前，王毅今天及29日在福建廈門主持中國官方主辦的第3次「中國—太平洋島國外長會」，並和與會的太平洋島國外長會面，而與會國都是中國的建交國。會議結束後，王毅29日晚間即前往香港訪問。

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在中國支持下，國際調解院總部將設在香港，並於30日上午簽署「關於建立國際調解院的公約」，將有亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60國及20個國際組織代表出席，下午並將舉辦「國際調解論壇」，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題，使這一活動受到中國和香港方面重視。

李家超27日針對上述公約即將簽署說，他感謝中央「給香港特區重要的國際地位」，此事也體現中央大力支持香港建設成為「亞太區國際法律和解決爭議服務中心」。（編輯：邱國強）1140528