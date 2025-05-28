新北部分納骨塔櫃位要漲價 市府：預估7月調整

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（中央社記者王鴻國新北28日電）配合實務需求及物價變動，市府今天修正通過新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準案，部分公墓納骨塔骨灰等櫃位將調漲收費金額，經公告後，預估7月間做調整。

新北市政府今天召開市政會議討論通過「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準」修正草案，配合實務需求及物價變動進行修正。

市府指出，主要修正內容為配合樹林生命紀念館樹善樓、三峽生命紀念館、淡水聖賢祠、新店五城花園公墓附設納骨塔及新店四十份多元化示範公墓附設懷親堂增設骨灰櫃。以及因應消費者物價指數及營造工程物價指數年增率增加，調整櫃位或牌位收費金額。

市府指出，另外規劃分層調整骨灰櫃位收費基準，以符合民眾個別使用需求。例如新店五城花園公墓附設納骨塔骨灰櫃位由不限位置的新台幣1萬3000元分層提高2萬2000元到3萬7000元不等，牌位也由不限位置1萬3000元，調整為分層3萬元到3萬7000元不等。

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市府表示，考量公立納骨塔容量有限，新設不易，為增加民眾選擇多元性及便利性，另於新莊生命紀念館、萬里中幅納骨堂設置一櫃多罐式骨灰櫃位，萬里部分收費1萬7000元，新莊部分則分層從收費4萬5000元到16萬元不等。

市府表示，修正草案經市政會議審議通過，將進行公告，預估7月調整收費價格。（編輯：張銘坤）1140528