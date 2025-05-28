涉北投農會賄選搓湯圓 北市議員陳重文移送複訊

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）北投農會理事長陳思宗與其兒子、北市議員陳重文等人，涉行賄農會理事「搓圓仔湯」，檢調今天約談陳思宗父子等11人，晚間陳思宗、陳重文已移送士檢複訊，檢察官漏夜偵訊中。

陳重文抵達士林地檢署複訊時向媒體表示，謝謝大家的關心，北投農會選舉的案子跟他沒有直接相關，他會盡力的跟檢察官說明清楚，謝謝大家。

此外，同案被告陳重文妻子白惠萍已於士檢複訊完畢，訊後無保請回。

同案被告吳姓理事、何姓理事、鄭姓理事、洪姓理事、詹姓理事，已抵達士檢複訊中。游姓理事、林姓理事、黃姓理事等3人，已在台北市調查處訊問完後請回。

全台各地基層農會已於今年2月間完成農事小組長及會員代表選舉，並於3月間完成理事、監事、理事長及常務監事的選舉，並聘任總幹事。依照農會選舉罷免辦法規定，農會理事長、常務監事之選舉，由理事、監事分別互選。

檢調獲報，指陳思宗、陳重文等人涉嫌於民國113年初至今年間，為求理事長選舉順利，疑似以財物等賄賂要求有意參選者退選（即俗稱「搓圓仔湯」），並允諾當選後，為其在農會安排職務以作為對價。

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士林地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索陳思宗、陳重文等人的住居所等地，並約談陳思宗、陳重文等11名被告，全案朝違反農會法的投票行賄、受賄等罪嫌方向偵辦。

另方面，陳重文被控施壓台北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，圖利自己近新台幣309萬元及夥伴61萬元。一審台北地方法院判處陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1140528

檢調獲報台北市北投區農會理事長選舉期間涉賄選。士林地檢署28日指揮搜索，並約談國民黨台北市議員陳重文在內等11名被告。圖為陳重文妻子白惠萍（右）晚間移送士檢複訊。中央社記者王飛華攝 114年5月28日

士林地檢署偵辦台北市北投區農會理事長選舉賄選案，28日指揮調查局搜索，並約談國民黨台北市議員陳重文在內等11名被告，晚間一一移送士檢複訊，圖為陳重文晚間被移送地檢署複訊。中央社記者王飛華攝114年5月28日

台北市北投區農會理事長陳思宗（中）等人涉嫌於民國113年初至今年間，為求理事長選舉順利，疑似以財物等賄賂要求有意參選者退選，檢調28日約談11人，陳思宗晚間移送士林地檢署複訊。中央社記者謝幸恩攝 114年5月28日