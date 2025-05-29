陳重文涉北投農會賄選「搓圓仔湯」20萬交保

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）北市北投區農會理事長陳思宗和其兒子、及國民黨台北市議員陳重文等人，涉行賄農會理事「搓圓仔湯」，士檢昨天搜索約談陳重文等11人，今天清晨諭令陳重文新台幣20萬元交保。

此外，同案被告陳思宗10萬元交保，陳重文妻子白惠萍及吳姓、何姓、鄭姓、洪姓和詹姓理事等6人，訊後無保請回；游姓、林姓和黃姓理事等3人，則在台北市調查處訊問完後請回。

全台各地基層農會已於今年2月間完成農事小組長及會員代表選舉，並於3月間完成理事、監事、理事長及常務監事的選舉，並聘任總幹事。依照農會選舉罷免辦法規定，農會理事長、常務監事之選舉，由理事、監事分別互選。

檢調獲報，指陳思宗、陳重文等人涉嫌於民國113年初至今年間，為求理事長選舉順利，疑似以財物等賄賂要求有意參選者退選（俗稱，搓圓仔湯），並允諾當選後，為其在農會安排職務以作為對價。

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士林地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索陳思宗、陳重文等人住居所等地，並約談陳思宗、陳重文等11名被告，全案朝違反農會法的投票行賄、受賄等罪嫌方向偵辦。

另方面，陳重文被控施壓台北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，圖利自己近309萬元及夥伴61萬元。一審台北地方法院判處陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：方沛清）1140529