加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
美國際貿易法庭裁定川普越權 欲擋下全球性關稅
首頁 / 社會

陳重文涉北投農會賄選「搓圓仔湯」20萬交保

2025/5/29 08:41（5/29 08:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國民黨台北市議員陳重文28日晚間被移送地檢署複訊。中央社記者王飛華攝114年5月28日
圖為國民黨台北市議員陳重文28日晚間被移送地檢署複訊。中央社記者王飛華攝114年5月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北29日電）北市北投區農會理事長陳思宗和其兒子、及國民黨台北市議員陳重文等人，涉行賄農會理事「搓圓仔湯」，士檢昨天搜索約談陳重文等11人，今天清晨諭令陳重文新台幣20萬元交保。

此外，同案被告陳思宗10萬元交保，陳重文妻子白惠萍及吳姓、何姓、鄭姓、洪姓和詹姓理事等6人，訊後無保請回；游姓、林姓和黃姓理事等3人，則在台北市調查處訊問完後請回。

全台各地基層農會已於今年2月間完成農事小組長及會員代表選舉，並於3月間完成理事、監事、理事長及常務監事的選舉，並聘任總幹事。依照農會選舉罷免辦法規定，農會理事長、常務監事之選舉，由理事、監事分別互選。

檢調獲報，指陳思宗、陳重文等人涉嫌於民國113年初至今年間，為求理事長選舉順利，疑似以財物等賄賂要求有意參選者退選（俗稱，搓圓仔湯），並允諾當選後，為其在農會安排職務以作為對價。

google news透過 Google News追蹤中央社

士林地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索陳思宗、陳重文等人住居所等地，並約談陳思宗、陳重文等11名被告，全案朝違反農會法的投票行賄、受賄等罪嫌方向偵辦。

另方面，陳重文被控施壓台北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，圖利自己近309萬元及夥伴61萬元。一審台北地方法院判處陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金。經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：方沛清）1140529

延伸閱讀
台智光案涉貪污圖利370萬 北市議員陳重文遭判刑計9年北市議員陳重文索資得標疑雲 北市府、北檢調查北市議員陳重文涉貪 高院再延長境管與科控8月汐止農會理事長選舉涉賄 士檢命白添枝5萬交保北市士林區農會涉人頭會員 檢方起訴理事長
陳重文
涉北投農會賄選搓湯圓 北市議員陳重文移送複訊北投農會涉賄選 檢調約談北市議員陳重文
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：