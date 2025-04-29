北市士林區農會涉人頭會員 檢方起訴理事長

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）士林地檢署偵辦台北市士林區農會會員資格爭議，認定葉姓理事長與13名親友，涉嫌以假買賣、贈與農地等方式，藉此增加人頭會員，今天依刑法偽造文書罪起訴葉男。

另方面，葉男等人被控涉農會賄選的部分，因虛偽買賣及贈與農地的時間為109年至113年，但本屆農會選舉於今年進行，二者時間相隔半年以上，難認與本屆農會選舉有關，查無違反農會法的具體犯罪事實，此部分予以簽結。

士林地檢署新聞資料指出，基層農會會員資格審查及認定辦法規定，自有農業用地面積未達0.1公頃，連同承租其他農地面積合計達0.2公頃以上，並經公證人公證租約後，實際從事農業生產者，可取得佃農身分申請加入當地農會。

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新聞資料指出，葉男曾任台北市士林區農會數屆理事長，於民國109年7月間至113年7月間，涉嫌將名下農地以虛偽買賣或贈與的方式，移轉登記於13名無農民身分的親友名下，藉此擴大可掌控、符合農會會員資格的人數。

檢察官認定，葉男涉犯刑法使公務員登載不實罪，事證明確，依法提起公訴。此外，另外13名人頭，雖貪圖獲取農會福利，考量其犯後已坦承犯行，深表悔悟，犯罪情節尚屬輕微，據此給予緩起訴處分，期間為1年，並分別向公庫支付新台幣2萬元到10萬元不等處分金，均須完成法治教育4小時。（編輯：張銘坤）1140429