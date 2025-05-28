加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 兩岸

中歐半導體企業座談 中方：支持深化合作優勢互補

2025/5/28 13:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國商務部官網昨天發布消息稱，中歐半導體上下游企業座談會27日在北京召開。會議強調，當前國際形勢下，不確定因素增多，中國將繼續擴大對外開放，並支持中歐半導體企業發揮各自互補優勢，深化經貿合作。

根據中國商務部官網，中國商務部相關司局、中國半導體行業協會、中國歐盟商會及40多家中歐半導體上下游企業代表參會。

該座談會針對深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。會議強調，當前國際形勢下，不穩定不確定因素增多，中歐在全球半導體供應鏈中均占據重要地位，加強合作符合雙方利益。中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境，支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法深化經貿合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

據中方發布的消息，與會代表一致認為，全球半導體產供鏈安全穩定當前面臨嚴峻挑戰，此次座談會為中歐半導體上下游增進了解、提振貿易信心、深化交流合作提供良好平台。

中國商務部、外交部、工業和信息化部等部門代表參會，並回應企業反映的問題和建議。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140528

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：