中歐半導體企業座談 中方：支持深化合作優勢互補

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（中央社台北28日電）中國商務部官網昨天發布消息稱，中歐半導體上下游企業座談會27日在北京召開。會議強調，當前國際形勢下，不確定因素增多，中國將繼續擴大對外開放，並支持中歐半導體企業發揮各自互補優勢，深化經貿合作。

根據中國商務部官網，中國商務部相關司局、中國半導體行業協會、中國歐盟商會及40多家中歐半導體上下游企業代表參會。

該座談會針對深化中歐半導體領域經貿合作進行交流。會議強調，當前國際形勢下，不穩定不確定因素增多，中歐在全球半導體供應鏈中均占據重要地位，加強合作符合雙方利益。中國將繼續擴大高水準對外開放，為企業提供公平、穩定、透明、可預期的政策環境，支持中歐半導體企業充分發揮各自互補優勢，依法深化經貿合作。

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據中方發布的消息，與會代表一致認為，全球半導體產供鏈安全穩定當前面臨嚴峻挑戰，此次座談會為中歐半導體上下游增進了解、提振貿易信心、深化交流合作提供良好平台。

中國商務部、外交部、工業和信息化部等部門代表參會，並回應企業反映的問題和建議。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140528