親赴民進黨廉政會喊冤 許銘春：最不應該參加初選

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（中央社記者葉素萍台北28日電）前勞動部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，她今天親赴民進黨廉政會說明；據轉述，許銘春提到「最不應該就是參加初選」，認為是因為參加高雄市長初選，才會被攻擊到這種程度。

許銘春疑用就業安定基金辦音樂會、拍攝沙龍照引起非議，並遭告發涉貪污等罪。民進黨廉政會去年11月著手調查，向相關單位徵詢資料並請許銘春到廉政會說明。

民進黨廉政會今晚召開例行會議，許銘春親自出席說明；面對媒體追問，她僅微笑回以「謝謝」。

廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，廉政委員會肯定許銘春坦然面對、勇敢說明、幫助廉政會釐清狀況。

邱駿彥說，檢察官目前以「他字案」蒐證調查中，還沒有動作、還不知道何時傳訊；許銘春今天主要向廉政會釐清治裝費、形象照、演唱會等事宜。

邱駿彥表示，許銘春提到治裝費是自己的錢，沒用到就安基金；形象照部分，她承認是公務費，但因為是公務宣傳要用；至於高雄演唱會部分，廉政會把YouTube從頭到尾看一遍，許銘春唱歌時間總共9分2秒，並沒有外界所傳獨唱半個小時。

廉政會委員詢問許銘春為什麼演唱會要辦在高雄，是否因為要選高雄市長。許銘春說，在台北、台中有辦研討會，因此演唱會就辦在高雄。邱駿彥表示，這個見仁見智，跟就安基金沒有什麼直接關聯，但地點選擇不當、有瓜田李下之嫌。

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邱駿彥說，廉政會目前就是釐清案件，還沒有辦法做任何決議；還要等檢調有動作，如果檢方發現任何問題，廉政會將再請許銘春說明；未來如果一審判決有罪，將依廉政條例處分。

邱駿彥表示，許銘春提到自己「最不應該就是參加初選」，並認為是因為參加初選，「才會被攻擊到這種程度」，許銘春也提到，「初選目前已經停下來了」。（編輯：謝佳珍）1140528