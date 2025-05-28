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國科會：明年起推動在宅醫療科技 發展照護機器人

2025/5/28 20:32
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（中央社記者張璦台北28日電）國科會今天表示，115年起將協同經濟部、衛福部、數發部推動「在宅醫療科技」，透過優化既有在宅醫療相關產品或系統整合應用方案，協助具效益的產品或方案普及應用。同時，將發展主權AI、數據服務、照護機器人，實踐健康台灣願景。

國科會今天舉辦「在宅醫療科技推動」跨部會工作坊，邀集經濟部、衛福部、數發部與第一線醫護代表齊聚，透過科技與醫護的對話，共同探討以科技輔助基層醫護服務，同時結合家戶需求拓展市場，進而帶動生醫產業發展與創新。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文出席工作坊，向在宅醫護團隊表達敬佩和感謝。吳誠文致詞時表示，政策的推動就是要造福人民，為社會、國家做出貢獻，因此在政策研擬之初，一定要先了解民眾需求。

吳誠文指出，政府的角色就是持續協助需求端與執行端的溝通及對接，促進跨部會、產業界與第一線醫護密切合作，從中央到地方、從醫學中心到基層診所，一起照顧民眾，共同打造以科技賦能減輕醫護負擔、促進國產醫材產品普及應用，與增進民眾生活品質三方共榮的環境。

吳誠文說明，未來國科會也將積極推動跨部會協作，發展主權AI、數據服務、照護機器人等創新科技應用，全力實踐總統賴清德「健康台灣」的國政願景。

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國科會提到，本次工作坊邀請醫學中心、地區醫院、基層診所、居家護理所、學者專家，以及部會代表等參與，希望透過工作坊促進部會與第一線醫護面對面交流，並藉由真實案例讓政策規劃者與執行單位感同身受實務挑戰；另以分組討論激盪對應實務上的需求，提出可行策略做法，以提升政策可行性與執行成效。

國科會進一步表示，115年起國科會將協同經濟部、衛福部、數發部推動「在宅醫療科技」，透過優化既有在宅醫療相關產品或系統整合應用方案，協助具效益的產品或方案普及應用。同時，以減輕第一線醫護負擔為重要目標，導入創新智慧科技應用，並強化資訊流串接與建置整合平台，提升跨專業、跨院間的協同效率。期望藉此科技政策推動，持續增進民眾健康福祉與生活品質。（編輯：張若瑤）1140528

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