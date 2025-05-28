加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮文化局長吳勁毅等2人涉圖利廠商 法院裁定羈押禁見
首頁 / 生活

南投仁愛鄉投89線落石坍方 夜間封路

2025/5/28 20:32（5/28 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路因近期降雨，指標30.7公里處28日坍方，大量土石從邊坡落下，縣府表示，為維護安全，除派駐廠商待命隨時搶通，晚間6時30分至隔天上午7時封閉。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月28日
南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路因近期降雨，指標30.7公里處28日坍方，大量土石從邊坡落下，縣府表示，為維護安全，除派駐廠商待命隨時搶通，晚間6時30分至隔天上午7時封閉。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）幾乎逢雨就坍方、落石的「投89線」力行產業道路因近期降雨，指標30.7公里處今天出現坍方，大量土石從邊坡落下，阻斷狹窄道路，為維護安全，縣府宣布，今天起夜間封閉道路。

每逢降雨易坍方、出現泥流的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路，指標30.7公里處今天坍方，清除搶通後，傍晚又坍方阻斷交通，南投縣政府表示，30.7公里處受連日降雨影響，落石不斷，為維護安全，除派駐廠商待命隨時搶通，晚間6時30分至隔天上午7時封閉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府工務處指出，受雨影響，投89線30.7公里處上邊坡頂植生層覆土持續向右擴張、落石不斷，考量夜間行車視線不佳，且落石有擴大之虞，今天起採夜間道路封閉至6月1日鋒面過後，再視現場情況恢復夜間通行。

工務處表示，封閉時間自晚間6時30分至隔天上午7時，白天依現場邊坡狀況進行交通管制，請配合交管人員引導，或利用紅香聯絡道路作為替代路線。（編輯：李淑華）1140528

#工務處
#坍方
#南投縣政府
#落石
#鋒面
#南投縣仁愛鄉
#縣府工務處
#投89線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：