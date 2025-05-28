南投仁愛鄉投89線落石坍方 夜間封路

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）幾乎逢雨就坍方、落石的「投89線」力行產業道路因近期降雨，指標30.7公里處今天出現坍方，大量土石從邊坡落下，阻斷狹窄道路，為維護安全，縣府宣布，今天起夜間封閉道路。

每逢降雨易坍方、出現泥流的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路，指標30.7公里處今天坍方，清除搶通後，傍晚又坍方阻斷交通，南投縣政府表示，30.7公里處受連日降雨影響，落石不斷，為維護安全，除派駐廠商待命隨時搶通，晚間6時30分至隔天上午7時封閉。

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縣府工務處指出，受雨影響，投89線30.7公里處上邊坡頂植生層覆土持續向右擴張、落石不斷，考量夜間行車視線不佳，且落石有擴大之虞，今天起採夜間道路封閉至6月1日鋒面過後，再視現場情況恢復夜間通行。

工務處表示，封閉時間自晚間6時30分至隔天上午7時，白天依現場邊坡狀況進行交通管制，請配合交管人員引導，或利用紅香聯絡道路作為替代路線。（編輯：李淑華）1140528