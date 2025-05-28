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遼寧艦入太平洋頻繁演練 中：完全合法盼理性看待

2025/5/28 18:03
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（中央社台北28日電）日本防衛省昨天指出，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機。台灣國防部今天表示，遼寧號正位在台灣東南海域。中國外交部發言人毛寧對此聲稱，中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，希望日本方面客觀理性看待。

中國外交部今天下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問，中方此舉是想向日本、美國和台灣傳遞什麼樣的訊息時，作上述表示，並指「具體問題」可向中方主管部門了解。

共同社27日報導，日本防衛省統合幕僚監部當天發布，遼寧號25日以後在沖繩周邊的東海與太平洋，多次起降艦載戰機及直升機。為此，日本海上自衛隊護衛艦和巡邏機實施警戒，航空自衛隊F-15戰機也緊急升空因應。

根據發布，遼寧號25至26日在沖繩縣久米島西北約190公里的海域，實施了約120次艦載機起降，並在27日凌晨經沖繩島和宮古島之間往南駛向太平洋。此後，日方在宮古島東南約190公里海域，再度確認遼寧號有艦載機起降。

日本防衛省指出，雖然不清楚遼寧號的明確意圖，但中國海軍艦艇的活動正日益擴大與活躍化，日方正在關注中方動向。

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國防部情次室情研中心副主任胡中華上校今天表示，目前掌握遼寧號航艦現在於台灣東南海域，國軍已利用聯合情監偵手段全程掌握，並嚴密監控。

國防部作計室聯合作戰計畫處副處長蘇統偉上校指出，對於中共的針對性軍演、灰帶侵擾，國軍會視敵情威脅程度，視需要啟動應變中心開設，或漸次提升戰備等級與實施立即備戰操演，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」即時應處，確保國家安全。（編輯：邱國強）1140528

毛寧
傳美暫停留學生簽證面試 美駐中使館：面談辦證如常烏克蘭指中國支援俄軍工廠 北京稱無致命性武器
胡中華
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