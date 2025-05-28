加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

日本40年期公債拍賣慘淡 亞股收盤走勢不一

2025/5/28 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港28日綜合外電報導）儘管美國5月消費者信心指數高於預期推動華爾街股市反彈，投資人仍難延續美股漲勢，同時日本公債標售疲軟，加劇外界對債券殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）23日突然揚言對歐盟實施50%關稅，引發股市暴跌，25日又宣布將此關稅延至7月執行，緩解外界對貿易戰可能再度爆發的憂慮。

川普昨天在社群媒體發文指出，與布魯塞爾當局的磋商有進展，這也提振了買盤。

由於貿易緊張局勢稍有緩解，尤其是美中貿易戰部分，數據顯示美國5月消費者信心指數遠高於預期，市場也因此感到振奮。

然而，投資人無法維持強勁勢頭，日本40年期公債拍賣表現令人失望，削弱樂觀情緒。

香港與雪梨股市均收低；儘管紐西蘭中央銀行連續第6次降息，威靈頓股市也收跌。

google news透過 Google News追蹤中央社

上海股市收盤近乎持平，首爾、台北跟馬尼拉股市收高。

東京股市平盤作收，而日本長期公債拍賣創下去年7月來最低投標倍數後，日圓回吐稍早漲幅。日本20年期公債上週進行標售，投標倍數也創下逾10年來新低。（譯者：洪培英/譯者：楊昭彥）1140528

#中央銀行
#日本
#川普
#美中貿易戰
#美股
#香港
#亞股
#歐盟
川普
么子入學申請沒過川普盯上哈佛？梅蘭妮亞駁子虛烏有川普政府凍結部分哈佛生獎學金 教部：台生若受影響可辦留學貸款
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日股盤初漲勢未能守住 終場近乎持平作收
72
更多編輯台推薦新聞：