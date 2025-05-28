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海委會副主委吳美紅請辭 新職將接考試院副秘書長

2025/5/28 22:39（5/28 23:18 更新）
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圖為海洋委員會政務副主任委員吳美紅。（中央社檔案照片）
圖為海洋委員會政務副主任委員吳美紅。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張已亷高雄28日電）海洋委員會副主委吳美紅請辭獲准，將在6月2日生效。海委會主委管碧玲今晚證實，吳美紅20日提出辭呈，新職將接任考試院副秘書長。至於所留遺缺由誰接任，管碧玲說，涉及全盤規劃，後續將依規定辦理。

依總統府官網發布中華民國114年5月28日總統令，海洋委員會副主任委員吳美紅已准辭職，應予免職，自6月2日生效。

管碧玲晚間透過訊息表示，吳美紅去年5月20日就希望離職，而考試院去年12月9日就來商請借將，但吳美紅依約留任1年，今年5月20日提辭呈。管碧玲也透過訊息證實，吳美紅新職為考試院副秘書長。

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至於所留副主委遺缺由誰接任，管碧玲說，因為涉及全盤規劃，後續將依規定辦理。

海委會表示，吳美紅為國立台灣大學法律學系學士，曾任總統府第一局局長、行政院顧問及行政院大陸委員會副主任委員等職務，112年1月由陸委會政務副主委轉任海洋委員會常務副主委，113年5月20日擔任海洋委員會政務副主委。（編輯：黃名璽）1140528

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