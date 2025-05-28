6事業合船進口玉米聯合行為展延 公平會有條件通過

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）台灣業者合船進口玉米行之有年，公平會認為，此事雖屬聯合行為，但台灣幾乎全仰賴進口，此舉有益整體經濟利益及公共利益，今天委員會議決議有條件同意延展6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年。

玉米是養殖畜禽飼料最主要原料，台灣幾乎全仰賴進口，業者為了降低玉米進口成本，採行合船進口模式已經行之有年。

大成長城公司等6家事業合船進口玉米，之前已經申請聯合行為例外許可，公平會於109年5月21日附加負擔予以許可，因許可期限將屆，因此大成長城公司等6家事業依公平交易法第16條第2項規定，申請延展許可期限。

公平會今天委員會議通過，依公平交易法第15條第1項但書第5款及第16條第2項規定，准予大成長城企業股份有限公司等6家事業延展合船進口玉米的期限5年，許可期限至119年5月31日止。

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公平會認為，業者合船進口玉米，可降低進口成本，分散風險，並節省採購成本。此外，玉米是自由進口商品，事業可自由選擇參與合船進口、自行貨櫃進口或直接由穀物供貨商以專船銷售，進口管道多元，市場上也有其他合船組或進口業者相互競爭，此案的合船組業者有誘因將節省的成本反映在售價上，進而使相關經濟效益擴散至消費者。

綜合上述考量，公平會指出，實施合船進口玉米有益於整體經濟及公共利益，因此准予附加負擔許可延展期限5年，負擔內容主要包括申請人不得利用此許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用此許可限制任一申請人自由決定其合船進口數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將此聯合行為的執行情形，按季函報公平會。（編輯：張若瑤）1140528