三大法人賣超17.27億元 外資減碼國泰金排第1

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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美股27日勁揚，激勵台股今天早盤大漲近300點，可惜追價無力，終場指數小漲21.18點，收在21357.72點，成交值新台幣3213.89億元。證交所統計，今天三大法人合計賣超17.27億元。

外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超7.86億元，自營商賣超26.69億元，僅投信買超17.29億元。

個股方面，外資今天買超前3名為第一金2萬6369張、台泥2萬2111張、仁寶1萬7289張。

外資今天賣超前3名為國泰金5萬8062張、聯電5萬1594張，及中信金4萬975張。

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PGIM保德信基金經理人廖炳焜分析，目前台股技術面維持高檔震盪，根據過往經驗，6月在股東會旺季的樂觀消息下，大盤偏多機率較高，但仍須留意外資期貨空單持續累積，以及端午連假在即、關稅政策不確定因素。

廖炳焜觀察，上週輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北國際電腦展（COMPUTEX）給予市場很多關於AI未來發展的藍圖，本週輝達即將公布財報，結果將牽動AI股後市。（編輯：張均懋）1140528