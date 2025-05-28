田徑亞錦賽下雷雨冰雹 李允辰、胡家蓁備賽受影響

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（中央社記者黎建忠韓國龜尾28日電）亞洲田徑錦標賽今天下午在比賽進行到一半時，突然下起大雷雨還夾帶冰雹，比賽暫停約30分鐘，讓正在比三級跳遠的李允辰、準備女子100公尺的胡家蓁都在決賽時受到影響。

台灣男子三級跳遠好手李允辰，今天在決賽前3次試跳，以第2次試跳的16公尺15如願闖進決賽；不過就在準備後3次決賽試跳前，突然下起大雷雨還夾帶冰雹，就連原本場上在進行已經跑了一半的女子1萬公尺都被臨時收回比賽，改成明天重賽。

在天氣恢復正常後，李允辰後3次試跳明顯受到影響，有2次失敗，最終就是以16公尺15的成績獲得第7名。

至於生涯首度闖進大賽決賽的台灣女子100公尺好手胡家蓁，也因為下大雨氣溫驟降，影響到賽前熱身和準備，最後以11秒85的成績獲得第6。

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胡家蓁賽後受訪時提到，過去自己參加大型賽事都會表現不好，通常都在預賽就會被淘汰，「但這次我放得很輕鬆，終於闖進決賽，而且還跑進12秒內，算是還能接受的成績。」

這次亞錦賽台灣代表隊的總領隊吳清標，今天也特地頒發新台幣2萬元給拿到女子鏈球銅牌的余雅倩，另頒發1萬元給教練李采懌，希望她們能再接再厲。（編輯：李淑華）1140528

2025亞洲田徑錦標賽28日進行女子100公尺決賽，台灣好手胡家蓁（左）以11秒85的成績獲得第6名。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月28日