加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮文化局長吳勁毅等2人涉圖利廠商 法院裁定羈押禁見
首頁 / 政治

軍方人士：114年軍校招生成效佳 無性別之分

2025/5/28 20:56（5/28 21:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為總統賴清德去年6月參加三軍八校院聯合畢業典禮。（中央社檔案照片）
圖為總統賴清德去年6月參加三軍八校院聯合畢業典禮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北28日電）軍方人士今天表示，114年三軍官校等軍校正期班報考人數與合格人數，均超過計畫錄取人數，共錄取2485人，招生成效良好；7所招收正期班的軍校，錄取的男生均超過女生，軍校招生沒有性別之分。

針對軍校招生增額錄取的原因，國防部人次室人才培育處長傅政榮少將今天於例行記者會指出，考量近幾年的招生情形，軍校學生在入學報到、入伍訓及學年教育，都會有學生選擇離校，所以軍校正期班招生會依部隊實際需求，辦理增額錄取。

軍方人士今晚告訴中央社記者，114年度軍校正期班招生成效良好，陸、海、空三軍官校、國防大學理工、政戰、管理學院以及國防醫學院等7校原計畫招生1476人，共4008人報名，經過資料審查作業、口試甄選等階段，於5月27日公告錄取2485人，備取作業自5月28日至7月4日，考生將於6月30日辦理入學報到。

至於各校招生情況，空軍官校原計畫錄取215人，共有491人報名，合格人數479人，最終錄取411人，分別為男生306人、女生105人，錄取率191%；國防大學政戰學院原計畫錄取180人，報名377人，合格373人，最終錄取297人，分別為男生156人、女生141人，錄取率165%，並未有「女多男少」情況。

google news透過 Google News追蹤中央社

軍方人士分析，近年全民國防教育深耕各級學校，使應屆高中生對於軍旅生涯比起過往有更深刻認識和了解，加上政府近年推動「興安專案」改善官兵服役生活環境，總統賴清德積極推動國軍待遇調整，各種正面因素交織，使得今年軍校招生情況良好。

至於外界關注軍校「女多男少」情況，軍方人士指出，7所招收正期班的軍校，錄取的男生均超過女生，國防大學管理學院錄取男生212人、女生148人，政戰學院錄取男生156人、女生141人；女學生入學後的在學成績表現，往往贏過男性學生，軍校招生沒有性別之分，也彰顯國軍「只看戰力，不問性別」的平權意識。（編輯：謝佳珍）1140528

#國防大學
#國防部
#國防醫學院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：