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聚陽：關稅變數下半年訂單保守 印尼越南擴產先緩緩

2025/5/28 12:08（5/28 12:21 更新）
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聚陽28日舉行股東會，董事長周理平（左）與執行長周心鵬（右）表示，面對美國對等關稅不確定性，客戶都在等待最後結果，目前看起來下半年訂單偏保守；全球成衣業可能掀起新一輪洗牌，對聚陽而言，最終利弊得失現在很難論斷。中央社記者曾仁凱攝 114年5月28日
聚陽28日舉行股東會，董事長周理平（左）與執行長周心鵬（右）表示，面對美國對等關稅不確定性，客戶都在等待最後結果，目前看起來下半年訂單偏保守；全球成衣業可能掀起新一輪洗牌，對聚陽而言，最終利弊得失現在很難論斷。中央社記者曾仁凱攝 114年5月28日
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）成衣大廠聚陽今天舉行股東會，執行長周心鵬表示，面對美國對等關稅的不確定性，客戶都在等待最後結果，目前看起來下半年訂單偏向保守，聚陽策略重點先把量穩住，原本在印尼、越南的擴產計畫會緩一緩再上線。

聚陽董事長周理平說，美國時間4月2日美國總統川普宣布對等關稅，第一時間看到確實有點傻眼，越南46%、印尼32%、柬埔寨49%、孟加拉37%，聚陽主要生產基地全都被課高關稅。

不過周理平觀察，經過這1、2個月，現在看到的訊號沒有原先那麼悲觀，實際關稅比起原先公布應該會下降，至於降到哪裡，預計6月底、7月初會比較明朗。

外媒報導，川普最近態度出現鬆動，美國時間25日在紐澤西州登上空軍一號前，向記者表示「我沒打算做T恤，也沒打算做襪子…我們想做晶片、電腦和很多其他東西，還有坦克和船艦」。顯示成衣產業並非川普瞄準的重點。

周心鵬說，現在所有客戶都在等待最後關稅結果，下半年訂單偏保守，預料半年、1年的逆風在所難免。聚陽短線已經開始嚴控加班以及新線投入，今年的印尼、越南擴產計畫，會先緩一緩再上線。

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惟第4季對於成衣產業而言是換季調整期，面對這個轉折點，聚陽的策略重點會全面搶攻訂單，先把量穩住，雖然可能因此犧牲一點獲利率。

另一方面，聚陽也在等待關稅結果出爐後，重新調整產能規模與產區比例。周心鵬說，目前聚陽主要生產基地橫跨東南亞的印尼、越南、柬埔寨，南亞的孟加拉，以及中美的薩爾瓦多等地，廠區分散，可以提供客戶最機動的應變方案。「不排除對等關稅可能為全球成衣產業掀起新一波的洗牌，對於聚陽而言，最終的利弊得失現在還很難論斷。」（編輯：楊蘭軒）1140528

聚陽
對等關稅上路首日 成衣廠：接單生產一切正常對等關稅震撼分散策略失靈 成衣廠下半年旺季蒙陰影
周心鵬
聚陽去年每股賺16.68元創新高 擬派息10.1元
對台影響
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