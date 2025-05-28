控管不動產放款 合庫銀暫停受理他行土建融分戶房貸

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（中央社記者張璦台北28日電）合庫銀行今天表示，目前依銀行法第72條之2設算比率為28.46%，不動產放款集中度則近36%，現已暫停受理非合庫銀土建融的整批分戶房貸；同時，房貸承作以首購、新青安為主，由於案件量仍大，因此仍需排撥，土建融則會擇優保守承作。

合庫金控今天舉行第1季線上法說會，由總經理蘇佐政主持，公布第1季合併稅後淨利為新台幣49.91億元，較113年同期減少7.28%。獲利核心子公司合庫銀行稅後淨利49.52億元，全行總放款餘額及總存款餘額分別較113年同期成長7.64%及2.60%，並持續優化資產品質，逾放比率0.17%及備抵呆帳覆蓋率663.65%，均優於去年同期。

會中法人關切房市、房貸議題，合庫金指出，合庫銀截至首季房貸餘額8000多億元，較去年同期增逾1成，房貸承作以首購、新青安為主，目前排撥現象主因承作案量大，導致審核期間拉長；土建融承作趨向保守，且為調整放款結構、避免信用資源過度流向不動產市場，會持續以個案擇優承作為原則。

合庫金表示，合庫銀目前依銀行法第72條之2設算的比率為28.46%，不動產放款集中度則接近36%，為持續控管相關數據，現已暫停受理非合庫銀土建融的整批分戶房貸，同時，屬合庫銀土建融的整批分戶房貸，也會依個案調整承作額度。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。由於近來新台幣升值，銀行外幣存款換算為新台幣後的金額將縮水，針對此現象是否壓縮可承作房貸量能，合庫銀表示，會嚴密監控採取適當因應措施。

此外，新台幣兌美元每升值1角，合庫人壽在法說會中提到，匯損預估新台幣1500萬元，目前也已申請外匯價格準備金新制，主管機關核准後，將充實外匯準備金水位，平穩匯率波動帶來的衝擊。另外，合庫人壽目前已向金管會申請股利發放，正在等待回覆。

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展望景氣，合庫金表示，台灣是出口導向經濟體，尤其對美國出口依賴度高，對等關稅措施多少會帶來影響 ，同時，目前廠商提前出貨情況也已有慢慢減緩，下半年情勢必須小心一點看待，綜合而言，台灣今年經濟成長率要保持在3%以上，「（要）滿拚的」。

蘇佐政也指出，美國新一波關稅政策造成國際貿易壁壘加劇，使全球經濟成長不確定性風險增溫，目前各國已陸續與美國就關稅政策及經貿關係展開協商，合庫金將持續掌握國際金融脈動，以更審慎態度執行各項業務，並靈活運用商品組合與行銷策略以提升成長動能。（編輯：林興盟）1140528