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花蓮文化局長吳勁毅等2人涉圖利廠商 法院裁定羈押禁見
首頁 / 社會

花蓮文化局長等2人涉圖利廠商遭羈押 同案5交保3請回

2025/5/28 21:34（5/28 21:44 更新）
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花蓮縣文化局長吳勁毅（前）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣政府文化局長吳勁毅被檢舉圖利特定廠商等，與行政暨文化設施科長曾俊翔遭檢方聲押，花蓮地方法院晚間裁定2人羈押2月；同案另有5名被告交保、3名被告請回。

花蓮地院表示，依檢察官檢附證據，認定吳勁毅涉圖利、曾俊翔涉詐取財物、圖利等犯罪嫌疑重大，都是最輕本刑5年以上重罪，與其他證人證詞有歧異，且尚有許多細節與疑點仍待檢方調查釐清，查明前2人有可能利用職務地位或與證人間情誼，湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、有必要羈押，裁定羈押2個月，並禁止接見、通信及受授物件。

檢調偵辦，花蓮縣文化局「將軍府1936園區」因部分設施不符相關法規，仍放行業者試營運及正式營運；聘請道士作法、拜拜，以同場次多角度照片，「一照多用」進行核銷，涉小額採購案申報不實等，圖利不法金額約新台幣500萬餘元；吳勁毅還涉公務車私用。

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檢警昨天帶回吳勁毅等10人及相關證人到案說明，吳勁毅、曾俊翔今天遭聲押獲准。

同案花蓮縣府文化局藝文推廣科田姓科長、行政科吳姓約僱人員涉犯貪污罪3萬元交保，行政科劉姓約僱人員涉公務員登載不實3萬元交保；楊姓廠商涉犯偽造文書等罪5萬元交保，沈姓廠商涉犯使公務員登載不實罪3萬元交保；3名被告請回，分別為2名廠商及1名廟務人員。（編輯：黃名璽）1140528

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