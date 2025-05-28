花蓮局處首長接連涉案 徐榛蔚：沒判決前都是無罪

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣府前民政處長明良臻這月因涉罷免「查水表」案遭檢方依涉違反個資法起訴，文化局長吳勁毅涉貪今天遭聲押，官員接連出包引議員關切；縣長徐榛蔚回應，沒判決前都是無罪。

花蓮縣無黨籍議員楊華美今天在議會定期會總質詢指出，民政處長明良臻今年3月因罷免國民黨立委傅崐萁一階提議，涉要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議。

楊華美說，民政處遭調查期間，花蓮縣府、徐榛蔚臉書（Facebook）發新聞稿及貼文大動作捍衛明良臻，5月14日明良臻、民政處副處長兼花蓮縣選委會總幹事吳俊毅與戶政事務所主任鍾威霆3人遭檢方起訴，明良臻事後請辭。

楊華美指出，文化局長吳勁毅、行政暨文化設施科長曾俊翔今天又因涉貪遭聲押，批評花蓮縣府行政管理螺絲鬆了，行政首長缺乏法治觀念。

楊華美表示，基隆市長謝國樑昨天因前民政處長涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免遭羈押，在議會向市民鞠躬道歉，對比花蓮縣府則是大動作捍衛清白，完全沒有要為任命政務官的行為道歉。

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徐榛蔚答詢指出，公務人員依法行政，民政處長依選罷法、戶籍法，程序上沒有違法，都是依法辦理、依法行政，起訴不代表有罪，尊重司法調查，不是捍衛清白。

徐榛蔚指出，吳勁毅是積極任事、用心的局長，在司法還沒有判決前都是無罪推定，相信同仁清白。（編輯：陳仁華）1140528