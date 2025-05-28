理想混蛋阿哲曝表演起起伏伏 「接住你」訴心境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北28日電）樂團理想混蛋小巨蛋演唱會主題曲「接住你」上線，吉他手阿哲坦言表演狀況起伏大，跟其他人坦白之後獲得寬慰；雞丁則在演唱會前夕得知愛犬離世，感謝團員與歌迷接住脆弱一面。

理想混蛋11月1日將在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，唱片公司今以新聞稿分享，演唱會主題曲「接住你」由阿哲為創作起頭、加上可沛、雞丁齊力完成，在各大數位音樂平台上線。

團員也有感到「被接住」的時刻，例如阿哲坦言最近在表演的狀況起起伏伏：「越是想證明的時候越是容易失誤，失誤後又無比自責，開始懷疑自己是不是真的不夠好，變成一個渴望被肯定的怪物。」

阿哲後來坦白自己的狀況，感謝團員沒有嚴厲批評，反而是好好接住他、安慰他、分享健康的思考方式，「我的團員們真的很有愛！」

透過 Google News 追蹤中央社

雞丁則回憶，寵物狗Q比在上次巡迴中離世，無法見到愛犬最後一面及安慰家人讓他非常難受，又要準備隔天的演唱會，忍不住痛哭；在演出中也一度情緒瀕臨潰堤，謝謝團員與夥伴的支持，還有粉絲在台下的陪唱，接住自己脆弱的一面。

歌曲的大合唱編排則來自可沛：「我們決定讓這首歌成為小巨蛋演唱會的主題曲後，我突然有個靈感，如果是引用副歌歌詞讓人聲慢慢進行堆疊，那應該會是一個蠻有能量的段落。不同的聲音一起合唱，就像我們彼此用音樂互相不斷接住的過程。」（編輯：李亨山）1140528