響應高雄亞資中心 KPMG、資誠啟動整合式服務平台

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（中央社記者張璦台北28日電）響應亞洲資產管理中心政策，KPMG安侯建業今天宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，提供整合式財務、稅務及顧問服務；資誠亦宣布提供整合平台，鏈結國際資源，為高雄客戶提供在地化全球服務。

為支持金管會推動高雄亞灣資產管理中心計畫，並結合資誠長期打造的高資產家族辦公室跨國服務資源，資誠今天宣布將提供全球運籌客製整合平台服務，促進政府擴大資產管理規模的目標。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，資誠在南台灣服務客戶已逾40年，致力提供高品質的審計與確信、稅務與法律、財務顧問與管理顧問等服務，協助客戶建立信任與創新，將挑戰轉化為競爭優勢。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠指出，為響應亞洲資產管理中心高雄專區政策，資誠將透過以往的成功經驗與整合全球資源，為高雄客戶提供在地化全球運籌服務，以打造「南方艦隊」邁向國際。

資誠進一步表示，近年來協助高雄客戶接軌國際案例，包含家族傳承及資產管理永續計畫、跨境併購服務、啟動供應鏈全球布局計畫，以及引進全球資金投資在地企業。

KPMG安侯建業今天也宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型。

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KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵布局策略，KPMG期望透過「躍動大南方資產創新平台」，協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

陳俊光說明，因應產業政策及國際經貿局勢，KPMG「躍動大南方資產創新平台」將提供整合式財務、稅務及顧問服務，涵蓋策略規劃、投資媒合、稅務轉型、風險管理、供應鏈布局與創新加速等，陪伴企業轉型。（編輯：張均懋）1140528