中興大學育成團隊研發五春米 低蛋白讓腎友少負擔

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）國立中興大學育成團隊與在地青農合作，今天發表「五春米」，採用台灣越光米品種，經過低蛋白栽培技術，使蛋白質含量自然下降，保有米香、口感，適合腎病患者低蛋白飲食。

中興大學今天舉辦五春米發表會並發布新聞稿指出，腎食堂與彰化在地青農巫立暘合作，以自然農法，透過營養肥料、栽培技術與智慧農業等方式，有效降低米的蛋白質含量，並穩定產出高品質、低負擔的機能米，近期已獲得台灣發明專利認證。

腎食堂創辦人黃明發藥師表示，台灣腎臟病患者約有10萬人需洗腎，腎友必須低蛋白飲食，但市面上低蛋白商品有限，造成腎友飲食上困擾；且精準營養不是在生病後才需要，而是在日常飲食中就應該存在。

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此次研發成果受到國立中興大學育成中心輔導與培育支持，從技術驗證、產學資源整合到商品化推進，協助五春米順利從田間走向市場。

育成團隊未來將持續投入更多機能性食品的研發，下一步將聚焦控醣飲食管理，滿足更多慢性病、銀髮族及養生族群的日常營養需求。（編輯：陳清芳）1140528