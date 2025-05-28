6月電子期漲 金融期跌
2025/5/28 14:00
（中央社台北28日電）台北股市今天上漲21.18點，收21357.72點。6月電子期收1157.60點，上漲6.35點，逆價差5.26點；6月金融期收2057.60點，下跌17點，逆價差10.12點。
6月電子期以1157.60點作收，上漲6.35點，成交535口。
電子現貨以1162.86點作收，上漲4點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差5.26點。
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6月金融期以2057.60點作收，下跌17點，成交527口。7月金融期以2030.40點作收，下跌11點，成交2口。
金融現貨以2067.72點作收，下跌9.85點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差10.12點。實際收盤價以期交所公告為準。1140528
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