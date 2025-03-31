華航與空巴簽10架A350-1000 2029年起投入長程線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北31日電）中華航空今天正式與空中巴士簽署10架A350-1000廣體客機訂單，預計2029年起交付，將投入北美與歐洲長程航線，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

中華航空去年宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機。

華航與空中巴士今天舉行A350-1000訂單簽約儀式，華航指出，10架A350-1000客機預計2029年起開始交付，將投入北美與歐洲長程航線。

華航表示，這次購機計畫除了10架A350-1000確定訂單，還包含5架選購權，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

華航董事長高星潢指出，A350-1000機隊的引進是未來發展的一個重要里程碑，這款新機有助於拓展高運量及長航程需求，未來也將成為華航的旗艦機種。

空中巴士商用飛機行銷部執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，歡迎華航加入快速成長的A350-1000營運業者行列，身為最早引進A350-900的航空公司之一，華航在擁抱先進航空科技的過程中扮演先驅角色，選擇A350-1000長程客機，將讓華航持續提升機隊，同時為長途旅行帶來最優越的營運效益與舒適性。

交通部次長林國顯表示，華航目前有83架飛機，未來將有超過1/4的機隊是同一個機型，對於維護管理、機組員調派都比較好運行，且這個機型在環保及旅客舒適度都有提高，華航在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間創造很高的收益，是少數賺錢的公司，藉由這樣的努力，希望可以開拓更多市場。

高星潢指出，A321的部分已經交15架，還有9架將會陸續交付，預計年底到明年初還有787的交機，未來機隊數量會往90架到95架邁進，未來航點規劃是穩健中求發展，像貨機開了多倫多，客運方面增加高雄-熊本等，會先以現有航班加密班次為主。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據華航規劃，A350-1000新機隊延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙3艙等配置，全面提升旅客空中飛行舒適度，帶來更寬敞的客艙空間、科技感的電子窗簾，客艙氣壓、濕度與安靜的飛行環境也帶來優質的體驗，有助提升長途飛行的舒適度，提供旅客頂級的飛行體驗。

另外，華航也表示，現有的15架A350-900機隊於2027年起將斥資進行客艙升級，同樣委託空中巴士進行改艙工程整合與技術服務，將與A350-1000新機隊共同打造華航A350旗艦機隊，展現東方美學與品牌特色。（編輯：管中維）1140331