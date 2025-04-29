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五一勞動節法定休假日 勞工同意出勤應加倍給薪

2025/4/29 16:55（4/29 17:33 更新）
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圖為台北市信義區街頭的外送員與上班族。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北29日電）五一勞動節將至，台北市勞動局提醒，當天為法定休假日，雇主若安排勞工出勤須經勞工同意，並依法加倍給薪，否則恐面臨2萬元至100萬元罰鍰。

台北市勞動局透過新聞稿表示，勞動節為依照「勞動基準法」第37條規定的勞工應放假日，雇主應依法給假並給薪，若徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給。

勞動局舉例，若為時薪制勞工約定五一勞動節出勤，以時薪新台幣190元計算，工作8小時就要發給3040元工資。

若為月薪制勞工，當天只要出勤1小時就應加發一日工資，出勤第9小時起，前2小時再按平日每小時工資另加給1又1/3倍、後2小時按平日每小時工資再加給1又2/3倍。

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勞動局提醒，若事業單位違反規定，經查證屬實，將處2萬元至100萬元罰鍰，並公布事業單位或事業主名稱及負責人姓名。

此外，台北市交通局表示，勞動節當天因許多民眾及學生仍有通勤需求，交通管制措施將比照上班日運作，公車同樣維持平日班次行駛，僅內科通勤專車、內科快線、南軟通勤專車及雙園巴士停駛。（編輯：戴光育）1140429

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