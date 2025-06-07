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增4+1國定假日 台大擬期末開放一週彈性補課

2025/6/7 11:09
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（中央社記者陳至中台北7日電）立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，未來放假日將多出「4+1」日。台灣大學研議在學期末開放「彈性週」讓老師補課，避免課程教不完。

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，勞動節改為全國放假。

台灣大學等校近年為與國外學制接軌，陸續將學期從18週改為16週，讓課程更加精煉。但因這次國定假日增加，許多老師擔心課程又少了幾天，自行在學期間找時間補課也相當困難，希望校方提供彈性機制。

台灣大學今天召開校務會議，校長陳文章表示，經教務會議討論，擬在原訂學期16週後的一週（第17週），開放彈性週供補課使用。

台大教務處註冊組長李宏森表示，目前評估下學期有3天的週五課程、2天的週一課程會碰到國定假日，影響比較大，且都是在學期中間。曾有校內教師建議學期提前在週五開學，但後來評估助益不大，因此才安排學期後的彈性週，讓授課教師與學生商議後安排補課。

不過今天校務會議上，有教師代表擔心此舉等於是把責任丟給師生自行協調，也會衍生教室借用等問題。

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台大教務長王泓仁隨後表示，可規劃受影響的週一課程，統一在第17週的週一補課；受影響的週五課程，統一在第17週的週五補課，系統會提前、主動設定好。

由於校務會議上教師代表仍有不同意見，陳文章隨後宣布，由教務處提到下週的行政會議，和各學院院長討論再定案，確定後將告知全校師生。（編輯：林恕暉）1140607

陳文章
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