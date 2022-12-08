台電：核廢問題需共同面對 盼支持興建乾貯設施

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（中央社記者曾智怡台北8日電）針對外界關心核廢處理問題，台電表示，已規劃推動核二廠室外乾貯設施，但新北市政府至今仍未核准「逕流廢水污染削減計畫」，因此使用過的核燃料無法退出，讓核一廠1號機於去年7月被迫提前停機。

台電重申，核廢料是中央地方、政府民間要共同合作面對的議題，台電為滿足社會期待，已同步進行室內乾貯設施計畫，並承諾完工後會將室外乾貯存放的用過核燃料全數移至室內乾貯；然而，為因應除役時程，台電盼新北市政府先行同意室外乾貯設施，讓除役工作順利推行。

台電透過新聞稿說明，室外乾式貯存在國際上是成熟技術，核二廠室外乾式貯存設施水土保持計畫於民國104年獲農委會核定，但針對興建乾貯設施所需的「逕流廢水污染削減計畫」，台電自104年11月第一次提出計畫送審，歷經12度提送申請，包括符合新北市要求的交通維持計畫，皆遭新北市政府環保局以非技術因素，未進入程序即予以駁回，無法實質動工。

台電公司被迫於109年3月，向台北高等行政法院提出行政訴訟，並於110年4月經法院判決，新北市政府環保局應就該計畫申請，作成核准的行政處分，但後續新北市環保局續向最高行政法院提起上訴，目前仍在審理中。

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台電進一步說明，因無法實質動工，為展延已核准的水土保持計畫，台電已另向新北市政府提出開工期限、申報開工及完工期限等3項展延申請，也遭新北市政府否決。

因此，台電向台北高等行政法院提出行政訴訟，並於110年11月經法院判決，新北市政府針對完工期限展延案應核准申請，但後續新北市政府向最高行政法院提起上訴，目前仍在審理中；另2案也仍在台北高等行政法院審理。（編輯：林克倫）1111208