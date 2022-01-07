喬科維奇母親怨澳洲囚兒 部長駁斥：隨時可離境

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世界球王喬科維奇（前）將爭取在10日舉行的聆訊推翻禁止他入境澳洲的決定。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

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（中央社墨爾本7日綜合外電報導）網球世界球王喬科維奇在墨爾本留置移民的飯店中度過一夜，他的母親批評澳洲把他當「囚犯」對待。澳洲內政部長今天駁斥這類說法，強調這位球星隨時可以離開澳洲。

法新社報導，塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）的父親在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）對群眾發表一連串激烈言詞，說他兒子是「政治獵巫」和「COVID-19法西斯主義」的受害者，澳洲應該立即放人。

報導說，抱持疫苗懷疑論的喬科維奇5日深夜抵達澳洲，但他的簽證被撤銷，因為他未符合澳洲針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所制訂的嚴格入境限制措施。

絕大多數外國人仍禁止進入澳洲，獲准入境的人則必須提供他們已經完整接種疫苗的證明，或握有醫師開立的醫療豁免證明。

澳洲有關當局表示，喬科維奇並未提供足夠的證明資料，因此面臨被驅逐出境的情況。喬科維奇對此展開法律行動。澳洲移民部長的代表和喬科維奇的律師在昨天舉行的聆訊中達成協議，決定在10日於聯邦法院舉行聆訊前，不會採取行動將喬科維奇驅逐出境。

喬科維奇的父親堅稱，他的兒子「符合所有入境和參賽條件，且能贏得比賽」。

喬科維奇的母親在貝爾格勒的家族餐廳中說：「他們把他當囚犯對待，這很不公平，也不人道。」

路透社提到，喬科維奇的母親表示，她昨天和兒子通過電話，並稱喬科維奇難以入眠。她說：「他的住宿環境很糟，就算稱得上是飯店，也只是一般小型、給移民住的飯店，除了有蟲，還很骯髒，食物更是糟透了。」

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天否認違反喬科維奇意願將他拘留。

她說：「喬科維奇先生在澳洲沒被關押，隨時可以離境，邊境檢查署實際上還會協助處理。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110107