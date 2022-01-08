喬科維奇去年12月曾染疫 盼免接種打澳網

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喬科維奇（圖）的律師團8日在法庭文件中指出，喬科維奇因為去年12月感染COVID-19，所以能取得澳洲入境醫療豁免。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）塞爾維亞網球巨星喬科維奇（Novak Djokovic）的律師團今天在法庭文件中指出，喬科維奇因為去年12月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所以能取得澳洲入境醫療豁免。

根據先前外電報導，喬帥2020年6月即已感染過COVID-19。當時他為參加貝爾格勒一項網球賽的球員籌辦晚會，大家在沒有保持社交距離的情況下共舞。

如今律師團提交文件給澳洲聯邦法院，以圖推翻取消喬科維奇入境簽證的決定。文件指出：「根據紀錄資料，他首次核酸檢測驗出COVID-19陽性反應的日期為2021年12月16日。」

根據澳洲免疫技術諮詢小組（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）列出獲准暫時豁免於澳洲疫苗接種的要求，其中一項就是核酸檢測證明已罹患過COVID-19，得以在染疫後推遲6個月再接種疫苗。

律師團表示，喬科維奇要求搬出墨爾本拘留地點，以便為參加澳洲網球公開賽進行訓練。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110108