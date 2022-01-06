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喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
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喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

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喬科維奇遭撤銷簽證 澳洲當局同意延後驅逐出境

2022/1/6 17:32（1/6 22:30 更新）
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世界排名第一的塞爾維亞網球天王喬科維奇（前）6日在澳洲入境拘留中。（圖取自twitter.com/djokernole）
世界排名第一的塞爾維亞網球天王喬科維奇（前）6日在澳洲入境拘留中。（圖取自twitter.com/djokernole）
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（中央社墨爾本6日綜合外電報導）澳洲政府律師今天在法庭上表示，澳洲當局不會立即將世界男網排名第一的塞爾維亞籍球王喬科維奇（Novak Djokovic）驅逐出境。喬帥目前在澳洲入境拘留中。

喬科維奇昨夜帶著得以不用強制接種COVID-19疫苗的醫療豁免抵達墨爾本土拉馬林機場（Tullamarine Airport）後，就被帶入一間沒有窗戶的海關辦公室，澳洲當局審查他的簽證並質疑他所獲的參賽醫療豁免合法性後，境管當局註銷他的簽證。

澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）發布聲明稱「喬科維奇先生因無法提供適當證據，並不符合入境要求，簽證因此遭撤銷。非本國籍人士若無有效入境簽證，或簽證遭撤銷，都將被拘留並離開澳洲」。

喬科維奇隨後被轉往一間專門等候離境班機的旅館，他已透過律師盼透過法律途徑扭轉。

面對喬科維奇採取的法律行動，代表澳洲政府的律師克里斯多夫．陳（Christopher Tran）表示，澳洲並不打算在10日最後庭審前，將他驅逐出境。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110106

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