喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

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喬科維奇（右）12日承認明知自己染疫還接受採訪拍攝，但他堅稱有全程保持社交距離，口罩只有拍照時才拿下。（圖取自twitter.com/djokernole）

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）世界球王喬科維奇今天承認，他明知染疫還接受記者採訪拍攝，但堅稱自己全程保持社交距離並戴口罩，只有拍照時才拿下來，至於旅遊史申報「有誤」則是經紀人的疏失。

法新社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）坦承向澳洲政府提交的旅遊史聲明不實，不過他把責任推給經紀人，聲稱是「並非有意的人為疏失」。

喬科維奇在社群媒體Instagram發表上述聲明，旨在化解有關他在未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗情況下，試圖參加澳網公開賽的爭議。

但喬科維奇堅稱，有關他在確診後仍公開露面的其他報導是「不實資訊」，他說這些報導已對家人造成「莫大傷害」。

34歲的喬科維奇宣稱在去年12月16日確診COVID-19，這也是他可以取得醫療豁免，不必證明已接種疫苗而獲准進入澳洲的理由。

然而在確診後隔天，他仍出席塞爾維亞國家郵政局發行他的紀念郵票典禮，以及在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）舉辦的青少年網球活動，且都沒有戴口罩。

喬科維奇表示，他去年12月17日收到PCR篩檢陽性結果，是在出席青少年網球活動之後，但隻字未提何以出席發行紀念郵票的典禮。

喬科維奇說，他去年12月16日的快篩結果為陰性，「為了更謹慎起見」而進行PCR檢測，隔天再度快篩且呈陰性反應，才出席青少年網球賽。

他說：「我沒有任何症狀且感覺良好，我也是到活動結束後才得知PCR陽性結果。」

但喬科維奇也坦承，他得知確診後，仍在上月18日接受法國體育報「團隊報」（L'Equipe）記者採訪和拍攝。

他說：「我覺得我有義務受訪，因為我不想讓記者失望。但我確實有保持社交距離並戴上口罩，只有在拍照時拿下來。」「回想起來，這是判斷錯誤，我應該重新安排受訪時間。」

澳洲媒體也高度關注喬科維奇是否如實申報旅遊史。根據報導，旅遊史聲明是他從西班牙飛至墨爾本前所填寫。

喬科維奇的旅遊聲明副本顯示，他在表格方框中打勾，說自己本月5日抵達澳洲前14天內沒有其他旅遊紀錄。但這名球星據報在從西班牙飛往澳洲前，人在塞爾維亞。

喬科維奇在Instagram說：「旅遊聲明表格是我的工作團隊代表我提交。」「關於我來澳洲之前的旅遊史，我的經紀人為在錯誤方框中打勾的行政疏失，表達誠摯歉意。」

他說：「這是人為疏失，絕非有意為之。」

另一方面，路透社報導，澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）辦公室今天表示，喬科維奇的律師已提供更多與其簽證相關資訊，將影響部長決定是否取消簽證的時間。

澳洲聯邦法院法官10日裁定推翻聯邦政府先前撤銷喬科維奇簽證的決定、讓他得以參加澳網。不過霍克正考慮是否是否取消喬科維奇的簽證。

霍克發言人說：「喬科維奇先生的律師最近提供冗長的進一步書面資料和支持文件，據稱與喬科維奇可能遭取消的簽證有關。」「自然也將影響做決定的時間範圍。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110112