曾俊欣首持外卡挑戰會內賽 澳網籤表與球王喬科維奇同組

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曾俊欣（圖）今年首度以外卡身分挑戰澳洲網球公開賽會內賽，他與大會頭號種子、塞爾維亞球王喬科維奇同屬第1區籤表，首戰將遇德國好手歐特。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣網球好手曾俊欣今年首度以外卡身分挑戰澳洲網球公開賽會內賽，今天籤表出爐，他與大會頭號種子、塞爾維亞球王喬科維奇同屬第1區籤表，而首戰對手是德國好手歐特。

網壇年度4大滿貫賽之首的澳洲網球公開賽，將於1月17日在墨爾本開打，曾俊欣2018年曾在青少年組榮獲男單亞軍，今年則是他首度以職業球員身分躋身大滿貫賽的會內賽。

目前世界排名第187的曾俊欣，去年共拿下2冠，而他在年底封關前狀態絕佳，在葡萄牙的ATP挑戰賽首站拿下亞軍，第2站則如願稱王，讓他獲得一張直達澳網會內賽的寶貴外卡席次。

曾俊欣首輪對手是世界排名第100的德國28歲好手歐特（Oscar Otte），雙方過去沒有交手紀錄，不過歐特去年曾在美國網球公開賽闖進16強，並拿下3座挑戰賽冠軍，讓他排名一口氣攀升至百名大關。

由於曾俊欣和近來風波不斷的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），同屬在上半部第1區籤表，只要曾俊欣連闖2關，將有機會和當今世界球王交手。（編輯：張雅淨）1110113