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澳網防疫 開放50%觀眾入場

2022/1/13 11:22
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（中央社墨爾本13日綜合外電報導）澳洲維多利亞州政府今天表示，根據最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，澳洲網球公開賽將僅開放50%觀眾入場。

路透社報導，澳網預定17日在維多利亞州首府墨爾本開打，有關當局近來力抗墨爾本染疫病例激增的情況。

維多利亞州政府在聲明中表示，所有觀眾也將必須戴口罩，飲食期間可以暫時脫口罩，室內接待場所的容留方式為每2平方公尺以1人為上限。

法新社提到，澳網去年也有類似防疫措施，但一度遇上封城。當時維多利亞州當局宣布解除5天封城防疫措施後，澳網才將重新開放球迷觀賽。

維多利亞州官員在聲明中說：「這些澳網最新安排將意味著球迷、球員和工作人員可以期待這場絕佳的安全防疫賽事。」

維多利亞州今天通報新增3萬7169例確診COVID-19，25例死亡；新增確診數略低於昨天4萬127例。

報導說，今年澳網蒙受塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic）參賽疑雲籠罩。喬科維奇上週入境澳洲受阻尋求法律途徑解決，10日勝訴後離開拘留飯店。

維多利亞州政府表示，目前為止所有售出的澳網門票仍然有效，暗示這項通常滿座的大滿貫賽比賽場次容留量都尚未達到50%。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110113

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