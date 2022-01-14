喬科維奇簽證二度遭撤銷 澳洲：未接種疫苗危害公眾

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（中央社墨爾本13日綜合外電報導）澳洲當局今天再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）的簽證，他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。

喬科維奇尋求在墨爾本拿下創紀錄的第21座大滿貫冠軍，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍不斷斟酌，是否要再次撤銷這位球星的簽證，將他驅逐出境。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲已再次撤銷喬科維奇的簽證，試圖將他驅逐出境，但喬科維奇仍有可能展開法律戰。

澳洲當局今天指出，由於喬科維奇沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可能對大眾造成危害。

路透社報導，霍克動用行政裁量權再度取消喬科維奇的簽證。

他在聲明中指出，「今天我執行移民法133C（3）賦予我的權限，基於公眾健康和良好秩序著想，撤銷喬科維奇先生持有的簽證，這麼做符合公眾利益。」（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110114