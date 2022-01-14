更多編輯台推薦新聞：
歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線
生活

都會區規模5地震即時警報縮短至7秒 擬114年上線

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義
生活

群聚案居服員是超級傳播者？羅一鈞：不符合定義

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中選會通過 今年九合一選舉11月26日投票
首頁 / 運動
喬科維奇
新聞專題
喬科維奇1/20

喬科維奇簽證再遭澳洲撤銷 律師將向法院聲請禁制

2022/1/14 15:39（1/14 15:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇（前）的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇（前）的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（圖取自twitter.com/DjokerNole）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本13日綜合外電報導）澳洲當局今天再次取消澳網男單頭號種子喬科維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令，禁止行政部門驅逐喬科維奇。

34歲的喬科維奇（Novak Djokovic）尋求在墨爾本拿下創紀錄的第21座大滿貫冠軍，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）斟酌後，以喬科維奇沒有接種COVID-19疫苗，可能對大眾造成危害為由，動用行政裁量權再度取消喬科維奇的簽證。

霍克在聲明中指出，「今天我執行移民法133C（3）賦予我的權限，基於公眾健康和良好秩序著想，撤銷喬科維奇先生持有的簽證，這麼做符合公眾利益。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，移民部長可援引健康、安全或基於公眾利益及秩序，撤銷簽證。除非另有特定情況，簽證遭撤銷後3年內不能再入境澳洲。

行政部門今天趕在17日本屆澳洲網球公開賽開打前做出撤銷喬科維奇簽證的決定，喬科維奇的律師團已表明，會向法院聲請禁制令，禁止行政部門驅逐。

塞爾維亞男網名將喬科維奇6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，被澳洲政府借題發揮。

喬科維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向當地聯邦法院興訟尋求救濟。法院10日判喬科維奇勝訴，要求行政部門發還他的護照等資料，也讓喬科維奇離開拘留飯店。（譯者：陳亦偉）1110114

延伸閱讀
喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人喬科維奇入境澳洲遇阻 生涯5大爭議一次看喬科維奇去留引熱議 澳州人愛體育也挺嚴格邊境防疫喬科維奇簽證二度遭撤銷 澳洲：未接種疫苗危害公眾喬科維奇旅遊史傳與入境表格不符 恐面臨牢獄之災
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀