澳政府是否再撤簽證未定 喬帥澳網首輪對決同鄉

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澳洲政府尚未決定是否取消喬科維奇的簽證，但澳洲網球公開賽籤表已出爐，喬科維奇將在首輪對戰同鄉凱柯曼諾維奇。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

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（中央社墨爾本13日綜合外電報導）澳洲總理莫里森今天表示，政府尚未決定是否再取消世界球王喬科維奇的簽證。此時澳洲網球公開賽籤表已出爐，這位塞爾維亞天王將在首輪對戰同鄉凱柯曼諾維奇。

法新社報導，衛冕的澳網頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）力求在墨爾本球場（Melbourne Park）10度封王，拿下破紀錄的第21座大滿貫金盃。

然而澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍在斟酌，是否要再次撤銷喬科維奇的簽證，將他驅逐出境。

莫里森（Scott Morrison）今天在坎培拉舉行的疫情記者會強調，簽證問題須由霍克做決定，他不願進一步談論此事。

喬科維奇稱他在去年12月16日PCR檢測呈陽性，因此本月5日帶著疫苗豁免資格飛抵澳洲；但海關人員否認他有豁免權，指出近期染疫的理由並不充分，因此撤銷他的簽證，將這名世界球王送進拘留中心。

不過，喬科維奇的法律團隊10日成功翻案，澳洲法官判決喬科維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」。

本屆澳網將在17日開打，男子單打籤表今天出爐，喬科維奇第一輪將對決同樣來自塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110113