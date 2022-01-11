喬科維奇入境澳洲疑謊報旅遊史 當局展開調查

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知情人士透露，澳洲邊境檢查署正在調查塞爾維亞網球名將喬科維奇（前）在入境澳洲之前填寫資料時，是否在旅遊史上說謊。（圖取自twitter.com/djokernole）

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（中央社墨爾本11日綜合外電報導）知情人士透露，澳洲邊境檢查署（ABF）正在調查塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）在入境澳洲之前填寫資料時，是否在旅遊史上說謊。

許多澳洲媒體今天開始質疑，喬科維奇從西班牙飛抵澳洲之前，填寫的旅遊申告不實。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法庭日前聆訊裁決喬科維奇是否能繼續待在澳洲，遞交的證據當中有他填寫的旅遊申告。喬科維奇在上頭寫到，在1月5日星期三飛抵澳洲的先前14天內，他不曾前往他國旅遊。

英國「金融城早報」（City A.M.）報導，在這份於1月1日遞交的旅遊申告文件中，對於提問：「您在飛往澳洲的前14天內，是否曾經旅遊，或計劃旅遊？」喬科維奇的回答是「否」。

但許多在這段期間所拍攝的照片顯示，喬科維奇在西班牙和塞爾維亞兩國現身。

雖然喬科維奇4日從西班牙飛往墨爾本，但根據網球記者莫加多（Jose Morgado）去年耶誕節在社群網站張貼的照片，喬帥也出現在於塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）拍攝的照片中。

1名5日當天人在墨爾本機場的邊境檢查署官員證實，雖然法庭文件顯示，這份旅遊申告是澳洲網球協會（Tennis Australia）代為填寫，但資訊是由喬科維奇本人提供。

根據澳洲內政部網頁，旅遊申告填寫不實，最高可能面臨12個月刑期。喬科維奇的公關並未回應CNN置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110111