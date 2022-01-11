喬科維奇列澳網第一種子 當局未放棄撤銷簽證

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（中央社墨爾本11日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在澳洲網球公開賽球場展開訓練，尋求個人第21座大滿貫賽單打冠軍，並被列為大會第一種子。但他的奪冠夢恐生波，因澳洲政府仍未放棄撤銷他的簽證。

儘管喬科維奇（Novak Djokovic）是否能在17日參賽仍有不確定性，但這並未阻止澳洲網球公開賽（Australian Open）將他列為男子單打第一種子。

女網單打方面，地主選手澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）列第一種子，尋求衛冕的大坂直美則是第13種子。

喬科維奇昨天意外贏得簽證法律戰，推翻澳洲政府基於COVID-19防疫政策撤銷他簽證的決定。但澳洲移民部長表示，他或許會嘗試再次撤銷喬科維奇的簽證。

移民部長霍克（Alex Hawke）辦公室表示，霍克仍在考慮是否要動用自由裁量權，撤銷喬科維奇的簽證。

沒有接種疫苗的喬帥則表示，他決心要留在墨爾本，參加6天後開打的澳網。

他10日在Instagram發文表示，「我搭機來到這裡，要在這群很棒的球迷面前，參與這場最重要比賽之一。」

抵達澳洲1週後，喬科維奇終於能夠踏上中央球場。

法新社記者目擊，他今天身穿T恤和短褲，由教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）陪同，在體育館做伸展運動。

在他練球的同時，電視台從直升機上試圖捕捉畫面。

9屆澳網冠軍喬科維奇去年12月16日曾染疫，6天前持醫療豁免入境澳洲。在墨爾本機場徹夜訊問後，邊境官員決定他的豁免無效，撤銷了他的簽證，並將他送往拘留中心等待遣返。

根據澳洲政府規定，入境的外國公民都必須完成接種疫苗，或持有醫療豁免，對入境人數也有限制。當局堅稱，近期曾染疫並不能成為豁免理由。

不過，澳洲聯邦巡迴法院法官凱利（Anthony Kelly）10日戲劇性扭轉局面，取消了撤銷簽證的決定，稱喬科維奇應被釋放，訴訟費用也該由政府支付。

法院裁定喬科維奇受到邊境官員的不公正對待，因此扭轉撤銷簽證決定。然而，法院並沒有裁定他基於染疫取得的醫療豁免是否有效。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110111