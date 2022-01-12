喬科維奇旅遊史傳與入境表格不符 恐面臨牢獄之災

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喬科維奇旅遊史傳與澳洲入境表格所陳不符，若查證屬實，他可能遭到罰款甚至牢獄之災。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

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（中央社塞爾維亞首都貝爾格勒12日綜合外電報導）男網世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）旅遊史傳與澳洲入境表格所陳不符，若查證屬實，他可能將遭到罰款甚至牢獄之災，簽證也會被註銷。

根據路透社今天取得、先前並未披露的2位目擊者和另1位人士說詞，證實了社群媒體的幾則貼文，即喬科維奇在抵達澳洲之前，在出發地西班牙未待滿14天，而是在塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）。

但喬科維奇這段旅遊史與他入境澳洲繳交的聲明有出入。他在「澳洲旅遊聲明」（Australia Travel Declaration）表格中填寫，他從西班牙出發前往澳洲前的14天內，沒有其他的旅遊紀錄。

在入境表格中提供不實或誤導的訊息是違法的，可面臨最高12個月的有期徒刑和最高6600澳元（約新台幣13.5萬元）的罰款，簽證也可能被註銷。

喬科維奇目前人正在澳洲，準備參加下週的澳洲網球公開賽。他1月5日抵達墨爾本時，簽證遭澳洲聯邦政府註銷，理由他未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，且他的醫療豁免並不符合要求。

喬科維奇提出法律挑戰後，一位法官1月10日推翻註銷喬科維奇簽證的決定。然而，澳洲政府旋即表示，正考慮是否動用自由裁量權來二度撤銷這位網球明星的簽證。

喬科維奇的兩名代表和他在澳洲的律師團，都未回覆要求置評的電子郵件。

● 喬帥旅遊足跡 社群媒體露餡

若喬科維奇如他在澳洲旅遊聲明表格所言，抵達澳洲前14天沒有其他旅遊史，他最晚去年12月23日即必須身處出發地西班牙。

但社群媒體有3篇不同的貼文附上喬科維奇在貝爾格勒的照片和影片，發文時間都在去年12月25日。照片、影片拍攝的時間和地點無法獨立獲得證實。

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然而，兩名目擊者告訴路透社，他們去年12月24日當天或之後曾在貝爾格勒目睹喬科維奇身影，但不記得確切日期。但有第3位人士證實，被上傳至社群媒體、內有喬科維奇的影片是去年12月25日在貝爾格拍攝的。

第3位人士跟塞爾維亞多數民眾一樣為東正教徒，於每年1月7日慶祝耶誕，但婉拒具名的這名人士說，她記得喬科維奇的影片是在天主教耶誕節當天拍的。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110112