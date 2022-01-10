喬科維奇簽證案勝訴 推文張貼在澳網球場練球照片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

塞爾維亞的世界網球天王喬科維奇（左2）10日贏得他的澳洲簽證案法律戰，得以留在澳洲，他在勝訴數小時後推文發布照片。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本10日綜合外電報導）塞爾維亞的世界網球天王喬科維奇（Novak Djokovic）今天贏得他的澳洲簽證案法律戰，得以留在澳洲，他在勝訴數小時後推文發布照片，顯示他在澳網拉佛球場的練習情況。

路透社報導，喬科維奇推文寫道：「我很高興及感謝，法官推翻我的簽證撤銷案。儘管發生了這一切，我仍希望留下，並參加澳洲網球公開賽（Australian Open）。」

他還推文寫道：「我仍專注於此。我搭機來到這裡，要在令人驚嘆的球迷面前，參與這場我們的最重要比賽之一。」

根據Tennis World USA網站，喬科維奇今晚已在墨爾本球場的拉佛球場（Rod Laver Arena）練習，如同他過去17年那樣。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110110