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澳洲直播喬科維奇審訊 網友置入色情影像

2022/1/10 22:56
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（中央社雪梨10日綜合外電報導）世界球王喬科維奇針對他的簽證遭澳洲撤銷一事提出上訴，澳洲今天開放媒體及公眾觀看他的審訊過程，未料淪為一場鬧劇，因為有人惡作劇攔劫網路連結，直播喧鬧的鐵克諾（techno，一種電子舞曲）音樂和色情影像。

路透社報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，澳洲法官在辦公室透過網路視聽連結，與代表政府及喬科維奇（Novak Djokovic）的律師舉行線上審訊。

喬科維奇的律師今天早上10時開始訴訟程序，但這場審訊因為技術問題而延遲，因為當時全球有數以千計的人們試圖觀賞網路直播。

在訴訟開始前幾分鐘，記者們點擊了一個法院提供的剛過期微軟會議軟體Microsoft Teams連結，未留意法院已更換連結。他們原本預期會即時看到訴訟過程，卻看見色情影像。

澳洲記者丹克特（Sarah Dankert）形容隨後發生的混亂場面，包括愛開玩笑者叫著Nole的呻吟聲。Nole為喬科維奇名字Novak的暱稱。

一名法院發言人表示，在案件繼續進行的同時，IT人員試圖解決技術問題。法官凱利（Anthony Kelly）則抨擊：「這是完全不可接受之事。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110110

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