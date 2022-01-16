喬科維奇無緣澳網 同儕替他叫屈、澳洲政府淪箭靶

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澳洲聯邦法院16日維持政府決定，取消塞爾維亞籍男網好手喬科維奇（圖）的簽證，目前還不清楚政府何時會遣返他。（中央社檔案照片）

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）澳洲聯邦法院今天維持政府決定，取消塞爾維亞籍男網好手喬科維奇的簽證，目前還不清楚政府何時會遣返他。對此，有人替喬科維奇叫屈，有人則是將矛頭指向澳洲起初決策錯誤。

澳洲網球公開賽將於17至30日登場，未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的喬科維奇盼能獲准參賽，爭取生涯第21座大滿貫男單冠軍。

澳洲防疫政策規定須接種疫苗才可入境，喬科維奇1月5日深夜以醫療豁免方式抵達墨爾本。但這項決定在澳洲引發眾怒，成為總理莫里森（Scott Morrison）選前必須面對的政治議題。隨後澳洲當局註銷喬科維奇的簽證，並把他送進拘留中心。

幾天後，法官凱利（Anthony Kelly）裁決喬科維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」，下令釋放喬科維奇，並將護照等旅行證件歸還給他。

但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）隨後動用行政裁量權，再度取消喬科維奇的簽證。喬科維奇為此二度興訟，今天仍抱憾而歸。他已證實自己將無緣出賽澳網，並表示會尊重裁決及離開澳洲。

以下為各界對法院裁決的反應：

●澳洲總理莫里森與移民部長霍克

莫里森透過聲明表示，樂見聯邦法院維持取消喬科維奇簽證的決定，還說這項裁決將有助於「鞏固邊界、讓澳洲人安全」。

他表示：「現在是時候繼續澳網，回頭享受夏季網球賽事。」

移民部長霍克也說，樂見聯邦法院法官一致裁決維持他取消喬科維奇簽證的決定。

●塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）

武契奇告訴記者：「（澳洲法院作出遣返裁決後）我跟喬科維奇談過了，告訴他我們等不及看到他。我跟他說，塞爾維亞永遠歡迎他。」

●澳洲網球協會（Tennis Australia）

澳網主辦單位澳洲網球協會發布聲明表示：「澳洲網協尊重聯邦法院的決定。」

●加拿大網球選手帕斯皮席（Vasek Pospisil）推特發文

「如果諾瓦克（喬科維奇名）沒獲得政府入境豁免（他確實拿到豁免了，所以凱利法官才做出最初的裁決），他就不會去澳洲。」

「他原本會略過澳網，跟家人待在家，沒人會討論當前這一團糟。」

「由於選舉將近，這當中有政治炒作，再明顯不過了。這不是他的錯，他沒硬闖這個國家，沒有『自訂規則』，他本來已經準備好待在家。」

●澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）推特發文

「為時一週的政治馬戲團結束了。要是莫里森一開始不發給喬科維奇簽證，就能避掉一切。」

「之後他嘗試擺出硬起來的姿態說：『誰能入境由我們決定，其他人都不行。』同時報章頭版則停止報導醫院（疫情）危機。」

●法國女網選手柯爾妮（Alize Cornet）的推特發文

「我知道的事情太少，無法對現況做判斷。我所知道的是，諾瓦克總是搶先為選手們挺身而出，但我們之中卻沒人為他站出來。喬科維奇，要堅強！」

●澳洲參議員麥金（Nick McKim）推特發文

「喬科維奇被遣返，回去過他養尊處優的生活。與此同時，那些被認定確實是難民的人，在歷經9年流亡、謀殺、虐待和慘無人道的日子後，卻繼續待在澳洲監獄裡受苦。我們必須取消（移民）部長手中神一般的權力。現在！」

●澳洲退役網球選手史杜柏絲（Rennae Stubbs）推特發文

「正式結果出來了。9度（澳網）冠軍選手將被澳洲遣返出境。這對網壇、澳洲、澳洲公開賽，顯然還有對喬科維奇來說，都是傷心一天。我真的無法相信會變這樣…」

●網球自由記者羅森堡（Ben Rothenberg）推特發文

「定期重要提醒：喬科維奇原可避免這一切繁瑣耗時的程序，他只要像超過97%的網壇同儕一樣打疫苗就好了。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110116