喬科維奇簽證遭撤上訴吞敗 球王無緣出賽澳網

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喬科維奇（前）針對簽證再遭撤一案提出上訴，澳洲合議庭16日裁決他敗訴。隨後，他證實自己將無緣出賽澳網，並表示會尊重裁決及離開澳洲。（圖取自twitter.com/DjokerNole）

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（中央社墨爾本16日綜合外電報導）網球世界球王喬科維奇針對簽證再遭撤一案提出上訴，澳洲合議庭今天裁決他敗訴。隨後，這名塞爾維亞球星證實自己將無緣出賽澳網，並表示會尊重裁決及離開澳洲。

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）13日動用行政裁量權，在澳洲網球公開賽（Australian Open）17日開打前夕，第2度取消賽會男單頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）的簽證，稱此舉符合公眾利益。

喬科維奇其後也再度發起法律戰。但由3名法官組成的澳洲合議庭今天做出裁決，認定喬科維奇敗訴。

澳洲「世紀報」（The Age）報導，喬科維奇針對裁決結果發表簡短聲明，表示自己現在將花一些時間休息並恢復精神，再發表進一步評論。

喬科維奇說，他對裁決結果感到非常失望，「這意味我不能留在澳洲並參加澳洲網球公開賽」。但他也表示會尊重法院決定，將就出境事宜與相關當局合作。

喬科維奇又說，過去幾週各界焦點都集中在他身上，令他感到不自在。他希望現在所有人把注意力放在他所熱愛的網球以及澳網，並預祝參賽球員、賽事官員、工作人員、志工和球迷在比賽過程一切順利。

喬科維奇最後感謝他的家人、朋友、團隊、支持者、球迷和塞爾維亞同胞一直以來對他的支持，「你們給了我很大的力量」。（譯者：張璦/核稿：張正芊）1110116