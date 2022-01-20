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喬科維奇
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喬科維奇1/50

喬科維奇是生技公司大股東 投資研發COVID-19療法

2022/1/20 11:32（1/20 22:00 更新）
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世界球王喬科維奇近日因未打疫苗被澳洲驅逐出境，19日傳出他是丹麥生技公司的共同創辦人兼大股東。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
世界球王喬科維奇近日因未打疫苗被澳洲驅逐出境，19日傳出他是丹麥生技公司的共同創辦人兼大股東。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）
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（中央社哥本哈根19日綜合外電報導）丹麥生技公司QuantBioRes執行長今天表示，最近因為沒打疫苗被澳洲驅逐出境的塞爾維亞男網名將喬科維奇，是這家研發COVID-19療法的生技公司共同創辦人和大股東。

QuantBioRes執行長隆卡雷維奇（Ivan Loncarevic）告訴法新社：「他是我公司創辦人之一，我們創辦於2020年6月。」

根據丹麥商業註冊處公開資訊，QuantBioRes在丹麥、斯洛維尼亞、澳洲和英國擁有約20名員工，34歲的喬科維奇（Novak Djokovic）和妻子伊蓮娜·李斯蒂奇（Jelena Ristic）共同持股8成。

隆卡雷維奇表示：「我們打算研發新技術來對抗病毒與抗藥性細菌，我們決定以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）作示範。」

「如果成功對抗COVID-19，在其他病毒上也會成功。」

隆卡雷維奇表示，QuantBioRes打算今年夏天在英國展開臨床試驗。

喬科維奇因為沒打疫苗，澳洲簽證兩度遭撤銷，他上法院最後一搏，試圖留在澳洲打澳洲公開賽，但在上訴失敗後，16日離開墨爾本。

疫情阻止喬科維奇再創紀錄，因此這位34歲好手可能會把希望寄託在COVID-19的解藥上，盼在還有機會上場比賽時，再把一座大滿貫賽冠軍拿到手。

法新社記者聯絡上喬科維奇的發言人，但他不願對喬科維奇在這家丹麥公司持股之事發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110120

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