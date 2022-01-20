紐時：喬科維奇若再拒打疫苗 恐無緣法網及美網

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世界球王喬科維奇因未施打疫苗無法入境澳洲參加澳網，紐時19日報導指出，他若再拒打疫苗，可能會連續錯過法國及美國網球公開賽。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）紐約時報分析，世界球王喬科維奇因為未施打COVID-19疫苗，無法參加澳網，如今已回到祖國塞爾維亞，而他之後要參與法網及美網也可能遭遇困難。

紐約時報（New York Times）報導指出，如果喬科維奇（Novak Djokovic）依然拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，他今年可能會連續錯過網壇大滿貫賽事。

紐時分析，澳洲當局基於喬科維奇未施打疫苗，不給他參加今年首場大滿貫澳洲網球公開賽（Australian Open）的特別待遇，具有象徵性意義，而這可能只是開端。

報導提及，今年第二場大滿貫賽將是法國網球公開賽（French Open），定於5月開打。法國當局本週已表明，參加法網的球員必須接種疫苗。

紐時指稱，喬科維奇可能得以參與6月的大滿貫賽事溫布頓網球錦標賽（Wimbledon），但根據美國當前防疫規範，他可能無法參加美國網球公開賽（US Open）。

美網將於溫網結束後數月舉行。基於美國防疫規範，入境美國的旅客必須施打疫苗，只有少數例外。（譯者：陳正健）1110120