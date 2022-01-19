法國單日新增近50萬例 創疫情爆發以來新高
2022/1/19 05:04（1/19 07:59 更新）
法國18日通報新增46萬4769例COVID-19確診病例，創單日新增染疫人數新高。圖為法國民眾接種疫苗。（美聯社）
（中央社巴黎＼倫敦18日綜合外電報導）法國今天通報新增46萬4769例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，創下單日新增染疫人數新高。英國今天通報新增438人病歿，也寫下去年2月以來新高。
英國今天通報新增9萬4432人染疫，昨天通報新增8萬4429人染疫，85人病歿，累計病歿人數達15萬2513人，世界排名第七。
法國通報的加護病房病患人數略減，來到3900人左右。
義大利今天通報新增22萬8179例確診，較昨天的8萬3403例大增，新增COVID-19相關病歿人數也從昨天的287人增加至434人。
義大利自2020年爆發疫情以來，COVID-19相關病歿人數累計達14萬1825人，在歐洲排名第二，僅次於英國，世界排名第九，病例總數達902萬。（譯者：陳政一）1110119
▼法國、英國、義大利每日新增確診圖表（7天平均）
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