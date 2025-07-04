立院三讀修正公平會組織法 委員限連任一次

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院會今天三讀修正公平交易委員會組織法部分條文，規定公平會委員「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，刪除延任規定，並增訂行政院長補提名期限的規定。

台灣民眾黨立法院黨團提案指出，公平交易委員會作為中央二級獨立機關，主要業務是依公平交易法的規範維護市場自由與公平競爭，理應透過制度設計確保委員超然獨立及公正客觀，但現行公平交易委員會委員無連任的限制，有權力過度集中的風險等。

民眾黨團提案指出，參酌國家通訊傳播委員會組織法第4條，提出公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案，明定委員連任以一次為限，刪除萬年條款。

在院會廣泛討論階段，民進黨立委莊瑞雄發言指出，原本的規定是要防堵政黨惡鬥，讓機制可以運作、市場維持穩定，但現在藍白提出這個法案，簡直是造孽。

國民黨立委翁曉玲說，公平會是要維護市場秩序及消費者權益等重要機關，確保其運作真正符合公平、專業與獨立的核心價值，期待公平會在制度上能不斷革新。

台灣民眾黨立委張啓楷說，民眾黨團的提案重點是要避免萬年委員，且公平會委員若有缺額，行政院長必須在3個月內補提名，請民進黨立委不要造謠。

所有立委發言結束後，全案表決，在藍白挾人數優勢下，通過民眾黨團、國民黨立法院黨團所提再修正動議。

現行公平交易委員會組織法第4條規定，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任。三通通過條文為，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任一次，已連任者不得再任。

三讀通過條文也刪除現行第4條第5項條文，即「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，三讀條文另增訂，如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

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關於施行日期，三讀修正通過16條規定，「本法修正條文，自公布日施行」。

立法院1月17日行使公平交易委員人事同意權，民進黨團對公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆投下同意票，但藍白以席次優勢否決，最終僅副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。（編輯：萬淑彰）1140704