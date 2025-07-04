加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／總統教育獎頒獎典禮
首頁 / 政治

立院三讀修正公平會組織法 委員限連任一次

2025/7/4 13:16（7/4 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院4日三讀通過「公平交易委員會組織法」修正案，刪除萬年條款，明定公平會委員只能連任一次。圖為立法院長韓國瑜在法案三讀後敲槌。中央社記者徐肇昌攝 114年7月4日
立法院4日三讀通過「公平交易委員會組織法」修正案，刪除萬年條款，明定公平會委員只能連任一次。圖為立法院長韓國瑜在法案三讀後敲槌。中央社記者徐肇昌攝 114年7月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院會今天三讀修正公平交易委員會組織法部分條文，規定公平會委員「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，刪除延任規定，並增訂行政院長補提名期限的規定。

台灣民眾黨立法院黨團提案指出，公平交易委員會作為中央二級獨立機關，主要業務是依公平交易法的規範維護市場自由與公平競爭，理應透過制度設計確保委員超然獨立及公正客觀，但現行公平交易委員會委員無連任的限制，有權力過度集中的風險等。

民眾黨團提案指出，參酌國家通訊傳播委員會組織法第4條，提出公平交易委員會組織法第4條及第16條條文修正草案，明定委員連任以一次為限，刪除萬年條款。

在院會廣泛討論階段，民進黨立委莊瑞雄發言指出，原本的規定是要防堵政黨惡鬥，讓機制可以運作、市場維持穩定，但現在藍白提出這個法案，簡直是造孽。

國民黨立委翁曉玲說，公平會是要維護市場秩序及消費者權益等重要機關，確保其運作真正符合公平、專業與獨立的核心價值，期待公平會在制度上能不斷革新。

台灣民眾黨立委張啓楷說，民眾黨團的提案重點是要避免萬年委員，且公平會委員若有缺額，行政院長必須在3個月內補提名，請民進黨立委不要造謠。

所有立委發言結束後，全案表決，在藍白挾人數優勢下，通過民眾黨團、國民黨立法院黨團所提再修正動議。

現行公平交易委員會組織法第4條規定，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任。三通通過條文為，公平交易委員會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任一次，已連任者不得再任。

三讀通過條文也刪除現行第4條第5項條文，即「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，三讀條文另增訂，如因立法院不同意或出缺，致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

google news透過 Google News追蹤中央社

關於施行日期，三讀修正通過16條規定，「本法修正條文，自公布日施行」。

立法院1月17日行使公平交易委員人事同意權，民進黨團對公平會主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆投下同意票，但藍白以席次優勢否決，最終僅副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂過關。（編輯：萬淑彰）1140704

立法院
護國大遶境花蓮出發 藍批罷免已變質民眾黨提案要求吳釗燮請辭下台 立院逕付二讀交協商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

82
更多編輯台推薦新聞：