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美祭出新制裁 鎖定伊朗石油貿易與真主黨

2025/7/4 13:24
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國財政部表示，美方今天對一個將伊朗石油偽裝為伊拉克石油的走私網絡，以及一間由真主黨控制的金融機構實施制裁。

路透社報導，美國財政部指一個由伊拉克裔英國籍人士薩伊德 (Salim Ahmed Said）經營的公司網絡，一直在購買和運輸價值數十億美元的伊朗石油，手法包括將石油偽裝為伊拉克產或與伊拉克石油混摻，時間至少可溯至2020年起。

財長貝森特（Scott Bessent）說：「美國財政部將繼續鎖定德黑蘭（Tehran）的收入來源，施加更大經濟壓力，以阻斷伊朗政權獲取資金、推動破壞區域穩定行動的管道。」

美國因伊朗的核計畫及他們資助中東各地激進組織，對伊朗石油出口實施好幾波制裁。

路透社去年底揭露，自2022年以來，伊拉克境內一個燃油走私網絡迅速擴張，每年為伊朗及其代理人帶來至少10億美元收益。

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今天這項制裁前，美國才在6月22日對伊朗3處核設施發動空襲，包括對深埋地下的濃縮鈾工廠福爾多（Fordow）；美國國防部2日表示，空襲已讓伊朗核計畫倒退多達2年，然而先前透露給外界的空襲初步評估則較為保守。

美國的制裁將凍結遭制裁人員或實體的美國資產，並禁止美國人與他們從事交易。（實習編譯：柯采瑜/核稿：陳亦偉）1140704

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貝森特
彭博：美國以穩定幣鞏固美元地位 促中國探討使用亞銀總裁：順應美國關切 削減對中國融資
福爾多
CNN：美官員提出多項攻擊伊朗方案 川普尚未做決定
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