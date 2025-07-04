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美國最高法院裁准 川普政府將8移民遣送南蘇丹

2025/7/4 13:55
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國最高法院今天裁准總統川普政府將一群滯留在吉布地（Djibouti）美軍基地的移民，遣送至飽受戰爭摧殘的南蘇丹。

法新社報導，保守派大法官占多數的最高法院在10天前，才剛為川普政府恢復將無證移民遣送到第3國鋪路。

川普政府5月曾安排飛機將這8名移民載往南蘇丹，但聯邦地區法院裁定暫緩執行第3國遣送行動，結果這群移民被關押在吉布地。

當時法院表示，這些移民未獲得「有意義的機會」來對他們遭受的驅逐行動提出異議。

最高法院6月23日解除聯邦地區法院法官墨菲（Brian Murphy）的暫緩執行令，為第3國遣送行動鋪路。

由前總統拜登任命的墨菲說，這8名滯留在吉布地的移民案件，屬於他發布的另一項暫緩執行令範圍，而最高法院先前並未處理此令。

最高法院今天表示，6月23日的裁定適用於墨菲上述兩項命令。

自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）和傑克森（Ketanji Brown Jackson）持不同意見。

索托瑪約表示，川普政府想要做的事，很明顯是將這8名非美國公民「非法地從美國、吉布地驅逐至南蘇丹，他們將會被交給當地的政府，不顧他們可能面臨酷刑或死亡」。

她說：「今天的命令只澄清一件事：其他訴訟當事人必須遵守規則，但政府可按『快捷鍵』馬上聯絡最高法院。」

美國有關當局先前表示，這8名男子都是遭定罪的暴力罪犯。這8人中有2人來自緬甸、2人來自古巴，來自越南、寮國、墨西哥與南蘇丹的各有1人。

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川普政府曾辯護說，第3國遣返行動有其必要，因為有些被驅逐出境者的母國往往不願意接受他們。

川普在競選總統時承諾將驅逐美國境內數以百萬計無證移民，他在今年1月重回白宮後，採取多項舉措加速驅離行動。（譯者：吳柏緯/核稿：盧映孜）1140704

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